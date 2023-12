Isobel dà lezioni di italiano a Dustin ma il risultato non è dei migliori – VIDEO

(Di martedì 5 dicembre 2023) Per insegnare l'la redazione di Amici 23 ha scelto un'insegnante speciale:. E ilè tutto da ridere L'articolo proviene da Novella 2000.

Altre News in Rete:

Scontro Malgioglio - Celentano: "Non sono venuto per litigare". Il Serale di "Amici" inizia col botto

... definendola una "gattina" al cospetto della sua ballerinae non ha perso occasione per ... però so che lo spirito con cui sei entrata era quello di imparare, fare delle, di crescere, di ...

Amici, guai per Ayle mentre Holy e Matthew pensano di abbandonare Libero Magazine

Amici di Maria De Filippi, anticipazioni puntata del 3 dicembre 2023: ospiti, prove e news | SPOILER SuperGuidaTV

Amici, guai per Ayle mentre Holy e Matthew pensano di abbandonare

Amici, nuove tensioni per Ayle che continua a non rispettare le regole del talent, mentre Holy e Matthew discutono sul fatto di lasciare il programma ...