“Irriconoscibile ma bellissima” Addio make-up e outfit esagerati | l’ex icona sexy degli anni Novanta cambia tutto

(Di martedì 5 dicembre 2023), oggi ‘’ sul palcoFashion Awards 2023 – organizzati dalla British Fashion Council (BFC) e presentati quest’anno per la prima volta dal marchio danese di gioielli Pandora – senza un filo di trucco e con una dir poco casto. Insomma, niente a che vedere con lo stile a cui aveva abituato fino a poco tempo fa, ma sopratneglie inizi Duemila, quandoup e vestitierano all’ordine del giorno. Un cambio di rotta apprezzato anche da molte colleghe, come Jamie Lee Curtis, che in occasione della Parigi Fashion week l’ha celebrata sul suo profilo Instagram: “La Rivoluzione Della Bellezza ...

Altre News in Rete:

Milan, qual è la chiave di lettura giusta

Lo scudetto numero 19 è sicuramente unapagina rossonera ma non si può vivere di passato. Un Milan, non degno del suo blasone. Sperando in una svolta positiva , non ci ...

Una NMC irriconoscibile perde a Fasano – CoratoLive.it CoratoLive.it

Demet Ozdemir irriconoscibile: la star turca che ha fatto sognare l’Italia con Can Yaman stravolge il look Abruzzo Cityrumors

Pamela Anderson, irriconoscibile sul red carpet senza trucco: «Non voglio essere la più bella, ma sentirmi libera»

Pamela Anderson ha scelto ancora una volta di mostrare la sua bellezza al naturale e lo ha fatto lo scorso lunedì, 4 dicembre, in occasione del red carpet dei Fashion ...

Compagnoni: "Napoli irriconoscibile, sapete in cosa ho notato il calo"

C’è una differenza di ritmo, entusiasmo, di autostima. Per quanto secondo me è potenzialmente forte il Napoli, quello attuale è irriconoscibile. Anche se un Napoli totalmente irriconoscibile secondo ...