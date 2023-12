Io immobilizzata e violentata dal finto regista Vi racconto il mio incubo

(Di martedì 5 dicembre 2023) Claudio Marini è stato condannato in primo grado a 11 anni e 9 mesi per violenza sessuale su 12 aspiranti attrici. La vittima: "Subire violenza è un trauma, ma bisogna denunciare"

Altre News in Rete:

Donna rapinata e violentata a Napoli da 4 persone: il racconto dello stupro di gruppo a bordo di un furgone

È accaduto a Napoli, non lontano dalla stazione centrale , dove una donna ha raccontato alla polizia di essere statada più uomini , almeno quattro, che hanno abusato di ...

"Io immobilizzata e violentata dal finto regista. Vi racconto il mio ... ilGiornale.it

Una ragazza denuncia: "Mi hanno invitata a giocare ai videogame ... il Resto del Carlino

Tenta di violentare donna incinta. Le strappa i pantaloni e la picchia. Pensionato finisce ai domiciliari

Aggredita in strada, presa a cazzotti e molestata sessualmente in pieno centro a Prato. Il tutto aggravato dal fatto che la vittima, una donna di 35 anni, è in stato interessante, al quinto mese di gr ...

Acquedolci: Donna violentata in un locale del palazzo in cui viveva, otto anni a un 34enne

Il collegio del Tribunale di Patti, presidente Ugo Scavuzzo, a latere Eleonora Vona e Giovanna Ceccon, ha condannato ad otto ...