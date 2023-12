Inzaghi la chiave dell’Inter | che numeri! Miglioramento netto – CdS

Leggi su inter-news

(Di martedì 5 dicembre 2023) Il Corriere dello Sport premiaper il lavoro svolto in questi primi tre mesi e mezzo di stagione con l’Inter. Dal quotidiano emergono i numeri e il paragone con la scorsa Serie A e la prima del tecnico piacentino a Milano. CRESCITA IMPERIOSA – L’Inter, dopo quattordici giornate, ha un saldo positivo di otto punti rispetto a un anno fa: 35 contro 27. Sono migliorate le vittorie (11 a 9), i pareggi (2 a 0) e i gol fatti (33 a 31), con una netta diminuzione di sconfitte (1 a 4) e soprattutto gol subiti (7 a 20). Numeri da primato, come conferma la classifica. Per il Corriere dello Sport la differenza del passato nasce da Simone. Gli si dava come limite la gestione sul lungo periodo, anche alla Lazio, ma l’inizio di questa stagione è super e aver passato indenne la doppia trasferta di Torino (con la Juventus) e Napoli è un segnale. ...