Invalsi | l’Italia paese con il più grande gender gap | ragazzi “stracciano” ragazze in matematica

Leggi su ildifforme

(Di martedì 5 dicembre 2023) Dati alla mano gli studenti italiani maschi sono di gran lunga più bravi inrispetto alle loro compagne. Lo attesta l’indagine internazionale 2022 Ocse PISA (Programme for international student assessment) condotta in Italia da. Per quando riguarda la materia, ihanno superato – in tutte le aree macro geografiche e in tutti L'articolo proviene da Il Difforme.