Inter-Udinese | rientra Bastoni! Inzaghi in attesa per due – Sky

Leggi su inter-news

(Di martedì 5 dicembre 2023) L’sabato sera, alle 20:45, sfiderà l’a San Siro. Buone notizie perche avrà a disposizione Bastoni.per le condizioni di de Vrij e Dumfries: le ultime da Sky Sport RIENTRO –si avvicina., in vista del match di San Siro, avrà nuovamente a disposizione Bastoni: il difensore ha recuperato dal problema al polpaccio e, secondo Sky Sport, scenderà in campo sabato sera contro i friulani. Bisognerà attendere invece per conoscere le condizioni di de Vrij e Dumfries, usciti acciaccati dal match contro il Napoli: i due olandesi, quest’oggi, si sottoporranno agli esami di controllo che determineranno l’entità di un’eventuale infortunio.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il ...