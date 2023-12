Inter | problemi per Arnautovic | le condizioni

Leggi su calcionews24

5 dicembre 2023 Lefisiche di Marko, attaccante austriaco dell', dopo il problema contro il Napoli Secondo quanto riportato da Sky Sport, Simone Inzaghi dovrà fare i conti anche con l'infortunio di Marko. L'attaccante austriaco è infatti uscito dolorante dalla sfida contro il Napoli per una piccola frattura alla prima falange del mignolo sinistro. Il problema sembra comunque non destare particolare preoccupazione, con l'ex Bologna che dovrebbe essere regolarmente a disposizione per l'Udinese.