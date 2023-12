Inter | le ultime sulle condizioni di Dumfries e De Vrij | il comunicato

(Di martedì 5 dicembre 2023) Dehanno svolto questa mattina gli esami strumentali dopo gli infortuni rimediati nel match contro il Napoli Dehanno svolto questa mattina gli esami strumentali dopo gli infortuni rimediati nel match contro il Napoli. Ecco ildel sito web ufficiale dell’– Stefan Dee Denzelsi sono sottoposti questa mattina a valutazione clinica ed esami strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo gli infortuni di domenica sera nella gara contro il Napoli. Risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra per il difensore olandese. Risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra per l’esterno olandese. I due calciatori nerazzurri saranno ...

Altre News in Rete:

Insigne: "Il mio sogno era restare a Napoli a vita, non invidierò mai lo scudetto. Sono a disposizione di Spalletti per l'Italia. Su ...

... ha assistito anche alla partita di domenica scorsa al Maradona contro l'e si è concesso in ... se vuoi essere sempre aggiornato sullenotizie

VIDEO / Da Frattesi a Cruz: in casa Inter è già Natale fcinter1908

Bastoni: "Ora sto bene, torno con l'Udinese. Inter più forte In estate eravamo scettici anche noi,... Fcinternews.it

Infortunio Arnautovic: come sta la punta dell’Inter dopo la frattura

L’Inter di Simone Inzaghi è in piena corsa per la lotta scudetto con la Juventus, dopo l’infortunio ecco le condizioni fisiche di Arnautovic Per combattere per lo Scudetto servirà fare affidamento su ...

La 13° giornata di Serie A: ancora Inter-Juve, Roma quarta

Prova di forza dei nerazzurri a Napoli, all’ultimo i bianconeri espugnano Monza. Vincono anche Milan, Lazio e Fiorentina ...