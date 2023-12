Inter | le ultime dall’infermeria | l’esito degli esami di de Vrij e Dumfries

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 5 dicembre 2023) L'è reduce dall'entusiasmante successo in Serie A sul difficile campo del Napoli e si prepara per la sfida di San Siro contro l'Udinese. Arrivano notizie importanti, confermate dal sito ufficiale del club. Stefan Dee Denzelsi sono sottoposti questa mattina a valutazione clinica edstrumentali, presso l'Istituto Humanitas di Rozzano, dopo gli infortuni di domenica sera nella gara contro il Napoli. Il difensore olandese ha riportato un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra, l'esterno invece un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. I due calciatori nerazzurri saranno rivalutati nella prossima settimana.