Inter | difesa d’acciaio | migliore in Serie A | ma caccia al primato in Europa

Leggi su inter-news

(Di martedì 5 dicembre 2023) Grazie alle prestazioni di Yann Sommer e della retroguardia, l’può vantare unarocciosa. LadellaA, ma non ancora a livello dei principali campionati europei. Una squadra, infatti, ha subito meno gol e i nerazzurri hanno intenzione di metterla nel mirino.EUROPEO – Con sette gol subiti in quattordici partite, l’può vantare la migliordel campionato italiano diA. Davanti anche alla Juventus che segue a ruota, con nove gol subiti. Merito anche delle prestazioni di un Yann Sommer in grande spolvero (chiedere al Napoli e, in particolar modo, a Elmas) e dellache, a discapito dell’emergenza infortuni e le numerose rotazioni, continua a regalare prestazioni di altissimo livello. ...