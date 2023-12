Inter | clima sereno | spunta aneddoto di un Inzaghi ‘minaccioso’ ? Sky

Leggi su inter-news

(Di martedì 5 dicembre 2023) Al termine della sessione di allenamento odierna ad Appiano Gentile, il tecnico nerazzurro Simonesi è fermato con i tifosi, rimproverando i suoi calciatori. Lo ha riportato Matteo Barzaghi a Sky Sport.? In uscita dal centro sportivo dell’, il mistersi è fermato con i tifosi e ha scambiato alcune parole. Ha assistito alla scena Matteo Barzaghi, che ha riportato: «Il tecnico nerazzurro era atteso da alcuni tifosi accorsi, come ogni giorno, al centro sportivo di Appiano Gentile. Si è fermato con loro e, sorridendo, ha minacciato di richiamare i propri calciatori usciti prima di lui dalla Pinetina, qualora non si fossero fermati a scattare foto e firmare autografi con i propri fan. Un segnale dimolto disteso ein casa ...