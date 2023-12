Intelligenza artificiale | cos' è uscito dal primo Forum del Festival della comunicazione

Altre News in Rete:

Meta, IBM e 50 società tech formano l'AI Alliance, l'obiettivo è promuovere un'IA sicura

Oggi, 5 Dicembre 2023, è per certi versi una giornata storica per lo sviluppo dell'. Meta, IBM ed altre 50 società hanno infatti annunciato la formazione dell'AI Alliance , un'organizzazione che include sviluppatori, ricercatori e leader del settore per ...

Quel litigio notturno tra Musk e Page che decise il futuro dell’Intelligenza artificiale la Repubblica

OpenAI Svelata, Q* e il Futuro dell'Intelligenza Artificiale Blog di Beppe Grillo

MRA Svizzera-UE: riunione del Comitato misto

Le parti hanno anche evocato le proposte di normativa dell’UE sull’intelligenza artificiale e sulla cibersicurezza. Queste proposte di normative dell’UE potrebbero avere ripercussioni su vari settori ...

Meta e IBM guidano la AI Alliance per rendere l'intelligenza artificiale più sicura

Tuttavia, l'AI Alliance si propone come un catalizzatore fondamentale per lo sviluppo di un'intelligenza artificiale più accessibile, sicura e equa, ponendo le basi per un futuro in cui l'innovazione ...