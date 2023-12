Insigne sul Napoli | “Speravo di restarci per sempre”

Altre News in Rete:

Insigne: 'Volevo restare a vita a Napoli! Scudetto Non sono invidioso. Osimhen, pensaci bene. E su Kvara...'

... 'Tiro a giro o la pallasecondo palo per Callejon Scelgo la palla per Callejon'. GLI ... Sarri mi ha fatto diventare in parte l'che sono diventato fino ad oggi. Ancelotti mi ha dato tanto ...

"Io invidioso dello scudetto del Napoli", la risposta di Insigne Corriere dello Sport

Insigne: "Mi manca Napoli, volevo rimanere di più. Sogno la Nazionale". VIDEO Sky Sport

"Io invidioso dello scudetto del Napoli", la risposta di Insigne

L'ho sentito dire, ma non lo sarò mai. Sono stato e sarò sempre il primo tifoso del Napoli". Così Lorenzo Insigne ha commentato il trionfo tricolore del Napoli, squadra per cui è stato capitano fino ...

Insigne a Sky: “Sognavo di restare a Napoli fino a fine carriera. Qui è casa mia e resterà sempre nel cuore”

L'ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha parlato del Napoli e del suo addio ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “Per me entrare in quello ...