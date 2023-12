Insigne parla ai microfoni di Sky | “Sono il primo tifoso del Napoli | mi manca tutto della città”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 5 dicembre 2023) Intervistato da Sky Sport, l’ex capitano delsi è raccontato aicon la Serie A che potrebbe essere ancora nel suo futuro Lorenzoè stato intervistato da Sky Sport. La sua avventura a Toronto potrebbe concludersi prima del previsto. Con un contratto in scadenza a giugno 2026 ed i comuni “mal di pancia”, all’attaccante torna a far gola la possibilità di fare ritorno nel nostro campionato.aveva lasciato ildue stagioni fa e, dopo alcuni tentativi di rinnovo, aveva preferito portare il suo contratto con gli azzurri alla scadenza. Lo stipendio guadagnato in MLS è molto alto, parliamo di cifre intorno ai 7,5 milioni di euro a stagione. Chiaramente, in Serie A, poche squadre potrebbero permettersi di pagare un così ricco stipendio ad un calciatore che oggi di anni ne ...