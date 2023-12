Insigne | «Non sarò mai invidioso dello scudetto del Napoli»

(Di martedì 5 dicembre 2023) Lorenzo, attaccante del Toronto, ha parlato ai microfoni di Sky Sport tornando sullovinto dalLorenzo, attaccante del Toronto, ha parlato ai microfoni di Sky Sport tornando sullovinto dal. PAROLE – «Nonmaiper la vittoria, perché sono stato e sono sempre il primo tifoso del. Non è il momento dell’anno scorso, però in un anno questi momenti ci possono stare. A sprazzi ho visto ildi Spalletti e spero che mister Mazzarri farà un grande lavoro, soprattutto mentale, perché ora i ragazzi hanno bisogno. Il mister ha tanta esperienza alle spalle, poi è stato fermo e ha avuto modo sicuramente di studiare. E poi la cosa importante è che lui ...

