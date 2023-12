Infortunio Leao | “sto bene e non ho dolore” | perchè non torna in campo?

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 5 dicembre 2023) C’è un Milan con e un Milan senza Rafael. Nonostante le vittorie contro Fiorentina e Frosinone, nelle quali l’attacco del Milan ha comunque funzionato senza il portoghese, è chiaro che con il numero 10 a sinistra il tridente rossonero incute tutt’altro timore negli avversari. L’diè fermo dalla sfida contro il Lecce della 12ª Giornata, appena 10 minuti in, poi una smorfia die il cambio: lesione muscolare di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. Con la sosta di mezzo, l’obiettivo (forse utopistico) era provare a recuperarlo per il Borussia Dortmund, poi per la gara successiva contro il Frosinone, rientro slittato, a detta di Pioli, contro l’Atalanta. Quando? Quella espressa dal tecnico ...