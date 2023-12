Infortunati Lazio | le novità su Zaccagni | Casale e Luis Alberto

Leggi su serieanews

(Di martedì 5 dicembre 2023) Tengono banco gliin casa. Occhi puntati sulla prossima sfida della 15^ giornata contro il Verona, ma come confermato dall’infermeria biancoceleste, Sarri potrà contare su un doppio recupero Sorride Sarri in vista della 15^ giornata in occasione del match contro il Verona. Il tecnico biancoceleste, di fatto, potrà contare sul recupero diQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.