Infarto per l’ex Roma Scarnecchia che però tranquillizza | “Ora sto bene”

Leggi su sportface

(Di martedì 5 dicembre 2023) Grande spavento per Roberto, ex calciatore di, Napoli e Milan, vittima di uncardiocircolatorio domenica mentre si trovava in Piazza Duomo a Milano. Soccorso immediatamente, il 65enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Luca, dove è stato sottoposto ad angioplastica. Attualmente è ancora ricoverato ma in buone condizioni, al punto che è stato lui stesso a raccontare l’accaduto con un video sulla sua pagina Facebook. “Buongiorno ragazzi, vi parlo da un letto d’ospedale. Siccome tutti si domandano cosa è successo, preferisco fare un video perre le persone che mi voglionoe si chiedono dove sono finito. Domenica attorno alle 22 ho avuto unmentre attraversavo Piazza Duomo a Milano. Avevo parcheggiato l’auto per andare in ...