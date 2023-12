Incredibile Kvaratskhelia | nome sbagliato sul premio del Gran Galà del Calcio

(Di martedì 5 dicembre 2023) Ha dell'quello che è accaduto alla cerimonia deldel2023: Khvichaè stato premiato per il gol più bello della scorsa Serie A , ma la targhetta del trofeo ...

Ha dell'incredibile quello che è accaduto alla cerimonia del Gran Galà del Calcio 2023. Khvicha Kvaratskhelia è stato premiato per il gol più bello della scorsa Serie A, ma la targhetta contiene un ...

A distanza di un anno e mezzo dal suo arrivo in Italia, azzeccare la pronuncia esatta di Khvicha Kvaratskhelia risulta essere per molti ancora un’impresa ostica e ardua. L’ultimo errore in ordine ...