Incidente nel milanese | tir perde controllo su A4 | un morto

(Di martedì 5 dicembre 2023) Milano, 5 dic. (Adnkronos) -mortale all'alba di oggi sulla A4 Milano-Brescia all'altezza dello svincolo di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. La vittima è un camionista che ha perso ildel tir su cui viaggiava, ha speronato un furgone e poi si è schiantato su un pilone di cemento che sorregge i pannelli luminosi. Nell', avvenuto alle 6 di oggi, è rimasto ferito anche il conducente del furgone, di 58 anni, ma le sue condizioni non sembrano gravi, a quanto riferiscono i vigili del fuoco, intervenuti insieme a Polizia stradale, 118 e personale di Milano di Autostrade per l'Italia. In particolare i vigili del fuoco di Sesto San Giovanni sono impegnati nel recupero del corpo del camionista, bloccato all'interno della cabina. A seguito dell', poco prima delle 7, è stata chiusa ...

