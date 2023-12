Incidente Casal Palocco | youtuber Di Pietro a processo immediato

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 5 dicembre 2023) (Adnkronos) – Il gip ha disposto il giudizioper Matteo Di, il giovaneche era alla guida del Suv Lamborghini, coinvolto nell', avvenuto lo scorso 14 giugno a, in cui è morto un bambino di 5 anni. Il piccolo viaggiava con la mamma e la sorellina rimaste ferite nello scontro. Per Matteo Dila procura di Roma ha chiesto e ottenuto il giudiziocontestando le accuse di omicidio stradale aggravato e lesioni perché "per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia" e "inosservanza delle norme sulla circolazione stradale avendo tenuto una velocità eccessiva (di circa 120 Km/h) su via Di Macchia Saponara in rapporto al limite imposto (50 km/h) e – secondo il capo di imputazione – ...