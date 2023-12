Incendio in appartamento nel Fiorentino | due morti

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 5 dicembre 2023) Un uomo e una donna sono deceduti in unscoppiato in unterratetto nel Comune di Bagno a Ripoli, in località Osteria Nuova in provincia di Firenze. I vigili del fuoco del comando di Firenze, con il personale del distaccamento di Pontassieve e dalla sede centrale, sono intervenuti per spegnere le fiamme. Entrati all'interno dell', invaso dal fumo e con alcune stanze con fiamme ancora attive hanno estratto le due persone dichiarate decedute dal medico del 118. Sono in corso le operazioni di minuto spegnimento e di bonifica. Secondo quanto si è appreso le due vittime sarebbero marito e moglie, rispettivamente di 84 e 83 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti ed i rilievi.