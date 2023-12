‘Incanto di Natale’ | grande successo al Comunale per ‘Lo Schiaccianoci’

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl celebre balletto ‘Lo Schiaccianoci‘ di ?ajkovskij, inserito nel cartellone della rassegnadi Natale‘, ha entusiasmato il pubblico del Teatro‘Vittorio Emmanuele‘. Portata in scena dalla Compagnia Balletto di Benevento, la performance ha conquistato il cuore degli spettatori grazie alla maestria coreografica e musicale dell’allestimento. Le due rappresentazioni di domenica sera e le due matinée di lunedì 4 dicembre hanno coinvolto circa 1200 spettatori, creando l’atmosfera perfetta per uno spettacolo imperdibile per chiunque desideri vivere la magia del Natale attraverso la danza, la musica e l’arte. Fiocchi di neve romantici, battaglie tra topi e soldatini, scenografie e passi a due straordinari, hanno accompagnato il sogno di Clara e del suo Principe. Una magia senza tempo che ha affascinato i tanti ...