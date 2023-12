In matematica le ragazze italiane indietro di 21 punti | ma più brave in Italiano

Altre News in Rete:

Effetto Covid (e non solo), OCSE: crolla preparazione studenti nel mondo

Sia nelle diverse macroaree geografiche, sia nei diversi indirizzi di studio, i ragazzi hanno ottenuto un punteggio insuperiore a quello delle. In due decenni di test Pisa, il ...

Matematica, ragazzi più bravi delle ragazze: divario eccessivo in Italia, siamo ultimi al mondo ilmessaggero.it

In Italia i ragazzi vanno meglio in matematica rispetto alle ragazze, che sono più brave nella lettura Virgilio Notizie

Rapporto Ocse, gli studenti italiani più preparati degli altri. La matematica il tallone d'Achille delle ragazze

In generale crolla il rendimento degli studenti in tutti i Paesi dell'area Ocse nel 2022 Gli studenti ottengono un punteggio medio in matematica superiore alle studentesse. È quanto emerge… Leggi ...

In Italia i ragazzi vanno meglio in matematica rispetto alle ragazze, che sono più brave nella lettura

I risultati dell'indagine internazionale Ocse PISA condotta in Italia da Invalsi: ragazzi più bravi in matematica, le ragazze in lettura ...