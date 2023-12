In dieci anni i paesi del mondo che vivono in autocrazie sono passati dal 46% al 72% | i dati dei policy brief di Fondazione Feltrinelli

Leggi su open.online

(Di martedì 5 dicembre 2023) Si avvia a concludersi il 2023, e ad aprirsi un anno decisivo per determinare la traiettoria futura delle società occidentali, con voti cruciali il rinnovo della leadership Ue (giugno) e Usa (novembre). Ma come sta davvero la democrazia? Male, se non malissimo, mostrano idell’evoluzione delle opinioni globali. Se nel 2012 il 46% della popolazione mondiale viveva in, nel 2022 la percentuale è arrivata a un impressionante 72%. E guardando avanti, il 43% della Generazione Z nelcrede che la democrazia non sia il miglior sistema politico. Non c’è bisogno di andare lontano, infine, per sapere quanto sia in calo la sfiducia nelle istituzioni politiche – fotografata ancora pochi giorni fa per l’Italia dal Rapporto annuale Censis – così come quello della partecipazione al voto ad ogni livello. Che fare, dunque, per non ...