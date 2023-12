In Campania mancano più di 4mila medici e oltre 7mila infermieri

(Di martedì 5 dicembre 2023) In4.200per essere in linea con le altre regioni (che a loro volta lamentano mancanza di personale). Sono questi i numeriche denunciano i sindacati Anaao Assomed e Cimo Fesmed puntato il dito su una situazione definita “ai limiti dell’impossibile”. Le carenze si traducono non solo in un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Altre News in Rete:

Campi Flegrei, gli impatti economici di un disastro evitabile

La prevenzione e le soluzioni Le soluzioni per evitare il peggio, tuttavia, none gli ... ed in misura maggiore la. Come conseguenza, le zone rosse vulcaniche, comunque ad altissimo ...

Medici in sciopero, 'in Campania ne mancano 4.200' Agenzia ANSA

Sciopero dei medici: adesione dell'85%. In Campania mancano più ... La Bussola TV

Medici in sciopero, "in Campania ne mancano 4.200"

Se la carenza di medici "è un dramma evidente in ogni regione d'Italia, in Campania i dati certificano una situazione ai limiti dell'impossibile". (ANSA) ...

Giorgia Meloni giovedì ad Asti per firmare lo sblocco di 800 milioni di euro

La firma consentirà al Piemonte di procedere con i programmi finanziati dal fondo per lo sviluppo e la coesione ...