In 10mila per Giulia La sua storia segni una svolta

Leggi su agi

(Di martedì 5 dicembre 2023) AGI - Il nome di Filippo Turetta non lo pronuncia né lo evoca nessuno. Solo una voce, quandoCecchettin lascia la basilica di Santa Giustina in una bara bianca, urla "Ergastolo!" nel silenzio del pudore che ha seguito il lungo applauso al termine del funerale. Sono tutti qui per, per il papà Gino e i fratelli Elena e Davide i diecimila uomini e donne di ogni età, tantissimi ragazzi, dentro la chiesa e fuori, incollati nel gelo ai due grandi schermi in piazza Prato della Valle. E perché, spiega Vincenzo, 73 anni, "i femminicidi devono finire, se posso dire una cosa semplice: ci si deve dare una calmata". Quasi tutti hanno un fiocco rosso contro la violenza sulle donne infilato sui cappotti, le sciarpe, le borse. Ce l'ha appuntato sulla giacca nera anche Gino Cecchettin al cui abbraccio si aggrappano più volte in lacrime Elena e Davide. Il ...