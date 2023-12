(Di martedì 5 dicembre 2023) Dal 12 al 18 dicembre, in prima nazionale alDonizetti di Bergamo, uno spettacolo di grande impatto con Alessio Boni e Iaia Forte, su testo liberamente ispirato al capolavoro di Omero. «. Ildèi» è realizzato in occasione della Capitale Italiana della Cultura e inaugura la ricca Stagione di Prosa 2023/2024 della FondazioneDonizetti

«Iliade. Il gioco degli dèi». A teatro, l'attualità del mito più antico L'Eco di Bergamo

Alessio Boni (Foto Gianmarco Chieregato)

È stato il Cantore con la C maiuscola, il «padre e principe di tutti i poeti del mondo», come scriveva Leopardi. È il classico che tutti conoscono, anche se forse non ricordano più quel «Cantami, o di ...

