(Di martedì 5 dicembre 2023) Se mi tradisci ti lascio. Nessun perdono per un. Anzi. Se viene a mancare la fiducia e tra lui e lei si inserisce un terzo soggetto, finiscono anche le storie d’amore più lunghe. Ne è l’esempio. La conduttrice, protagonista del docufilm Netflix Unica, hato la sua verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti. Dopo tre figli, vent’anni insieme e un amore che ha fatto sognare tutta Italia, i due hanno annunciato la separazione nell’estate del 2022. Poi è iniziato uno dei divorzi più complicati e duri della storia dello star system italiano. Lui accusa lei di, Rolex rubati, borse e scarpe nascoste. Per un anno e mezzo la conduttrice Mediaset tace. Fino a ...

Altre News in Rete:

Funerale Giulia Cecchettin, il papà di Chiara Gualzetti uccisa a 15 anni: "Gino verrò da te, noi uniti dal dolore"

... "Quando finiscono le relazioni, ci sono due verità" di Redazione People Cosa c'è dietro l'abbraccio di Mara Venier e Fedez di Mario Mancaa Verissimo : tre domande che avremmo voluto ...

Ilary Blasi, Belen Rodriguez e le altre: adesso il tradimento si racconta

Ilary Blasi, Belen Rodriguez e le altre: le star che hanno deciso di raccontare in tv il dolore di un tradimento. Per uscirne più forti ...

Ilary Blasi e Belen, così hanno "demolito" i loro ex: da Totti che voleva farle lasciare il lavoro a De Martino che ha avuto 12 amanti

«Le donne non piangono più, le donne fatturano», canta Shakira nell'ormai leggendaria canzone contro il suo ex Gerard Piquè. Perchè, per dirla con le parole ...