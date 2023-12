Il video della rapina nella gioielleria di Mario Roggero | a Grinzane Cavour

Leggi su panorama

(Di martedì 5 dicembre 2023) Ecco ildi quanto successe dentro e fuori ladi, il commerciante diche ha inseguito e ucciso due dei tretori che avevano appena fatto irruzione nel suo negozio. La Corte d’Assise di Asti ha deciso di condannarelo a 17 anni di carcere per due omicidi e un tentato omicidio. Questo il verdetto nei confronti dell’uomo, oggi 68enne, imputato per l'assassinio di Giuseppe Mazzarino e di Andrea Spinelli. Si tratta di due dei tretori che il 28 aprile 2021 assaltarono il suo negozio,frazione Gallo didi Cuneo. Il terzotore, Alessandro Modica, rimase ferito ad una gamba, e riuscì a fuggire per essere poi ...