Il surf a 16mila chilometri da Parigi e il corallo distrutto | è bufera sulle olimpiadi francesi

(Di martedì 5 dicembre 2023) Scontro totale tra organizzatori e ambientalisti: causati diversi danni ai coralli della spiaggia di Teahupoo per la costruzione della torre per i giudici, con buona pace della sostenibilità

Olimpiadi con sedi agli antipodi. O quasi. Non era mai accaduto. Parliamo della venue deldei giochi di Parigi 2024 , che sarà, nientemeno, sulla costa sud di Tahiti , Polinesia Francese . Ma la scelta, nata per portare spettacolo nello spettacolo, in uno dei templi mondiali della ...

