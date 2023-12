Il saluto della Questura a Mirella Pontiggia | “Punto di riferimento per tutti noi”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 5 dicembre 2023) Bergamo. Martedì mattina il questore di Bergamo Stanislao Schimera, insieme ai funzionari, ha salutato la dottoressache il prossimo 11 dicembre lascerà Bergamo per andare a dirigere la Polizia stradale di Bolzano. “Con commozione e sincero affetto, il Questore ha voluto congratularsi per l’importante nuovo incarico, ma soprattutto ringraziare la dottoressaper i lunghi anni trascorsi nella nostra Provincia. Giunta a Bergamo nel 2002, dopo qualche anno in, la dottoressainizia la sua brillante carriera nella Polizia Stradale che dirige dal 2009 con grande serietà, impegno e passione, traguardando obiettivi importanti, da ultimo la guidascorta del giro d’Italia 2023”. “Con il suo equilibrio e la sua serietà ha ...