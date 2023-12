Altre News in Rete:

Il processo in Cassazione: 'Confermare le condanne per la strage di Viareggio'

Il procuratore generale: 'Rigettare i ricorsi delle difese di tutti gli imputati'. Presidio dei familiari delle 32 vittime davanti al palazzo della Suprema ...

Concussione, assolto l'ex sindaco di Pagani Alberico Gambino

Non vi fu concussione, assolto perchè il fatto non sussiste. Questa la sentenza emessa ieri dalla Corte d’Appello di Napoli per l’ex sindaco di Pagani, Alberico Gambino.

L’autografia della sottoscrizione e il potere certificativo dell’avvocato

Il potere certificativo attribuito all'esercente la professione di avvocato riguarda l'autografia della sottoscrizione e non l'apposizione in presenza ...