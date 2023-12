Il Paradiso delle Signore | spoiler | Tancredi minaccia Matilde

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 5 dicembre 2023)di Sant'Erasmo, nel corso dei prossimi episodi de Il, perderà completamente il controllo. Stando agli, infatti, l'uomo arriverà addirittura are. Facendo un passo indietro, ricordiamo che, di recente,è stato costretto da Vittorio Conti a rivelare alla moglie di aver provocato intenzionalmente l'incendio cha ha distrutto il mobilificio della sua famiglia. La donna ha reagito con sgomento ed incredulità e ha immediatamente deciso di lasciare il consorte. Poco dopo, la Frigerio ha scoperto che anche Vittorio fosse al corrente da tempo di quella terribile verità e si è rifiutata di perdonare sia lui che. Sant'Erasmo, tuttavia, non sembrerà per niente intenzionato ...