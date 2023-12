Il Paradiso delle Signore 8 | spoiler 6 12 | Conti esterna il suo sentimento a Frigerio | Vito pronto a sposare Maria

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 5 dicembre 2023) Glide Il8 inerenti alla puntata che andrà in onda su Rai 1 mercoledì 6 dicembre 2023, rivelano che Vittoriotroverà il coraggio perre il suoa Matilde.dedicherà gran parte del suo tempo alla proposta di nozze che ha in mente di fare aPuglisi. La luce dei riflettori, nel corso del nuovo appuntamento della soap campione d’ascolti, sarà focalizzata anche su Tancredi che cercherà in tutti i modi di poter riconquistare la fiducia di sua moglie, nonostante fosse consapevole che non sarà affatto impresa facile. Entriamo nei dettagli della nuova trama. Il8,...