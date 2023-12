Il ministro Sangiuliano diffida Radio 1 | “Basta prendermi in giro”

Leggi su tpi

(Di martedì 5 dicembre 2023) Ildella Cultura Gennaroavrebbeto1 per le troppe battute nei suoi confronti: ne dà notizia il Fatto Quotidiano. Secondo il giornale, l’avvocato delavrebbe inviato una lettera dinei confronti della trasmissionefonica Un giorno da pecora riservandosi la possibilità di azioni legali e richieste di risarcimento danni. La missiva sarebbe stata scritta dall’avvocato salernitano Silverio Sica, che però non conferma l’invio della lettera, così come fatto dal. Secondo la lettera, ilsarebbe vittima di una sistematica denigrazione dell’immagine con “un intento diffamatorio” nei suoi confronti che è “laureato in ...