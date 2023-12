Il ministro Sangiuliano diffida programma di Radio1 | “Basta prendermi in giro”

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 5 dicembre 2023) Gennarodella Cultura,la trasmissione “Un giorno da pecora” di Radio Rai 1, condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Il suo avvocato invia una lettera alla Rai,ndo la trasmissione dagli “intenti diffamatori” e dalle “prese in”. Silverio Sica, avvocato salernitano del, contattato dal Fatto quotidiano, non ha confermato l’invio della, ma la redazione ne è comunque venuta in possesso.Leggi anche: Vannacci in licenza, ma oltre al libro ci sono sospetti sul suo periodo in Russia GennaroL’ira die il precedente con Geppi Cucciari Secondo la lettera,sarebbe “vittima di una sistematica ...