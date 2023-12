Il metodo Fenoglio | le anticipazioni delle nuove puntate di stasera su Rai 1

Leggi su panorama

(Di martedì 5 dicembre 2023) Su Rai 1 alle 21.30 i nuovi due episodi della fiction ispirata alla trilogia Il Maresciallodi Gianrico Carofiglio e con Alessio Boni per protagonista. Si tratta di otto episodi in totale, suddivisi in quattro prime serate, in cui vengono raccontate le vicende del maresciallo, ambientate nel 1991 a Bari. Il protagonista, il maresciallo, fa parte del Nucleo Operativo dei Carabinieri e cerca di capire le cause di violenza senza precedenti in città, a poca distanza dall'esplosione del Teatro Petruzzelli. Poco dopo, un fatto sconvolge ancora di più la città: il sequestro del figlio di Nicola Grimaldi, il boss più potente e pericoloso del territorio. Trama del terzo e quarto episodio in ondaNell'episodio 3, intitolato Fratelli, il maresciallodovrà occuparsi di ...