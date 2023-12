Il Metodo Fenoglio | anticipazioni terza puntata di domenica 10 dicembre 2023

(Di martedì 5 dicembre 2023) Alessio Boni ne Il(Us Rai)Ildi10S1 E05 – Padri –parla con un pentito facendo emergere rivelazioni inaspettate. Il passato che ha unito Lopez e Grimaldi torna finalmente alla luce, insieme alla scoperta di come la mafia abbia esteso i suoi tentacoli anche a Bari. S1 E06 – Le Verità Nascoste - Alcuni tragici avvenimenti sulla scena nazionale coprono di angosciae i suoi colleghi. L’unico modo per reagire è cercare di fermare l’organizzazione mafiosa che sta mettendo sotto scacco Bari. Intanto, il caso del piccolo Damiano resta ancora un ...

Giro di boa per Il: stasera va in onda la seconda puntata. Cosa succederà nella terza puntata che, salvo cambiamenti, dovrebbe andare in onda domenica 10 dicembre Il gran finale è previsto per lunedì ...