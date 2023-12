Il Manchester United contro i giornalisti | niente conferenza di Ten Hag per chi ha scritto di rivolta contro di lui

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 5 dicembre 2023) Ilha vietato lastampa di Ten Hag a quattro testate che avevano pubblicato articoli su una presuntadello spogliatoioil tecnico. Lo scrive il Telegraph. Idi Sky Sports News, Daily Mirror,Evening News e Espn sono stati esclusi dalladi oggi in vista della partita di comani il Chelsea all’Old Trafford. Lo– riporta il Telegraph – ha fatto sapere che la decisione è stata presa non per la pubblicazione di notizie sgradite al club ma perché il club non è stato contattato per un commento prima della pubblicazione. «Stiamo prendendo provvedimentiun certo numero di testate, non perché hanno ...