Il governo ratifica l' accordo Italia-Albania | quasi 50 milioni per il 2024

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 5 dicembre 2023) Il Consiglio dei ministri di oggi ha approvato un disegno di legge cheil protocollo d'intesa tra l'e l'per la gestione dei flussi migratori approvato lo scorso 6 novembre. A un mese dalla sigla del patto tra la premier Giorgia Meloni e il primo ministro albanese Edi Rama, il– come promesso dal vicepremier Antonio Tajani in aula – firma e manda il Ddl alle Camere per iniziare il suo percorso d'approvazione, che con ogni probabilità non sarà privo di ostacoli. Il provvedimento stanzia la maggior parte delle risorse finanziare per l'attuazione del piano: poco meno di 50di euro solo per il, spese che comprendono anche la realizzazione delle strutture di accoglienza e i costi per la strumentazione. All'articolo sei, punto uno, del testo ...