Il gioielliere condannato per l’uccisione di due rapinatori | «Meloni mi ha deluso | a Salvini spero di parlare presto Chiederò aiuto a Vannacci»

(Di martedì 5 dicembre 2023) Mario Roggero, ilperdi due, dice che ha ricevuto dieci anni di carcere « perché i giudici non hanno voluto ascoltare le mie ragioni fino in fondo. Complimenti ai magistrati. È una follia, viva la delinquenza, viva la criminalità». In un’intervista a La Stampa Roggero dice che «io quel giorno mi sono difeso. Avevamo preparato una ricostruzione che non hanno voluto mettere agli atti. Mi hanno detto che era troppo tardi. Mi aspettavo una riduzione a 7 o 8 anni. Ne ero convinto, fino a quando hanno letto il dispositivo». A Lodovico Poletto Roggero racconta che «dopo quella rapina tutto è cambiato. È stato trauma su tutta la linea, Mia moglie non vuole più venire in negozio. Mia figlia ha aperto un bed & breakfast da un’altra parte. L’altra mia figlia se può evita. E io ...