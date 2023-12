Il gioielliere condannato per aver ucciso i rapinatori | Una giustizia così fa schifo | chiedo aiuto a Vannacci e Gratteri

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 5 dicembre 2023) Non fu legittima difesa quella di Mario Roggero, che ringrazia Salvini per il sostegno, si dice deluso da Meloni, lascia intendere che Casapound lo volesse candidare, elogia il generale che "dice cose su cui sono completamente d'accordo" e il procuratore che "sta dalla parte della gente per bene"