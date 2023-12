Il giallo dell' uomo trovato insanguinato in casa e morto 11 giorni dopo in ospedale

(Di martedì 5 dicembre 2023) A Fiumicino, comune alle porte di Roma, c'è un. Giancarlo Vittorio Guaraldi, ex dipendente Alitalia, èa 82 anni in circostanze misteriose. Suo genero e un vicino dilo scorso 24 novembre lo hannocon il volto pieno di sangue, con ferite al volto, lividi e due costole...

Altre News in Rete:

Fashion Awards 2023, i vincitori e il red carpet della serata

La sua visione si fonda su una chiara interpretazione del design,'artigianalità e sull'...May Jagger in Burberry Georgia May Jagger ha indossato un abito Burberry in velluto stampato a rose...

Il giallo dell'anziano trovato insanguinato in casa e morto 11 giorni dopo in ospedale RomaToday

Il giallo dell'agenda rossa RaiNews

Dumenza, il cane di famiglia aggredisce un bimbo di 3 anni. Il piccolo portato in ospedale

E' accaduto poco prima di mezzogiorno di oggi, 5 dicembre. In casa con il piccolo c'era la nonna, accorsa per difendere il nipotino (Foto generica d'archivio) ...

Bimbo morso dal dobermann di famiglia

La donna è riuscita a mettere se stessa e il piccolo al sicuro e a chiamare il 112. I due feriti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo: non sono in pericolo di vita. Il cane sarà ...