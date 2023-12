Il Funko Pop di Wonka con Timothée Chalamet è su Amazon ad un prezzo imperdibile

Leggi su cultweb

(Di martedì 5 dicembre 2023) IlPop che ritraeinè disponibile in vendita suad unda non perdere, ed è davvero fantastico, sia come oggetto da collezione che come regalo. Ilinfatti, riproduce con dovizia di particolari il personaggio che l’attore ha interpretato nell’ultimo film ispirato al romanzo di Roald Dahl: cilindro in testa, cappotto viola adeguatamente ricamato, gilet multicolor e valigetta che custodisce la fabbrica di cioccolato da viaggio di Willy. IlPop non aspetta altro che popolare le vostre abitazioni – e donarvi più di un sorriso! IlPop diè disponibile sudal 24 dicembre 2023, in tempo per un regalo last minute ...