Il direttore di Sky Sport Ferri | “vi racconto il nostro Natale tra grandi live e serie emozionanti”

Leggi su seriea24

(Di martedì 5 dicembre 2023) (Adnkronos) – Anche questo, il grandetargato Sky tornerà protagonista sugli schermi nelle case degli italiani. Più di 300 ore di eventie 6 appuntamenti con produzioni originali, in tv e in streaming su Now. “Una tradizione che dura da tantissimi anni, almeno da venti”. Federicoresponsabile di Sky, racconta all’Adnkronos la programmazione dedicata dalla piattaforma nei giorni delle vacanze natalizie. Tantissimi gli appuntamenti. “A cominciare da quelli più tradizionali, come il Christmas Day dell’Nba che quest’anno vedrà la sfida avvincente tra i Boston Celtics e i Los Angeles Lakers. E poi, ancora, il Boxing Day della Premier League. Mentre in Italia, sempre nel giorno di Santo Stefano, si sfideranno in campo le squadre di ...