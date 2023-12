Il delitto di Giulia Cecchetin è figlio di una società incapace di custodire relazioni buone

Altre News in Rete:

Sull'uccisione della Cecchettin c'è stato un tornado ideologico

La bufera ideologica e mediatica che ha imperversato nei giorni successivi all'uccisione diCecchettin ha messo a nudo la nostra mancanza di anticorpi di fronte ai fenomeni di massa. ......

Omicidio di Giulia, Turetta incontra i genitori in carcere: abbracci e lacrime. “Grazie per essere venuti” il Resto del Carlino

Omicidio Giulia Cecchettin, il movente di Turetta: La volevo per me, non accettavo fosse finita Fanpage.it

Sull'uccisione della Cecchettin c'è stato un tornado ideologico

La bufera ideologica e mediatica che ha imperversato nei giorni successivi all'uccisione di Giulia Cecchettin ha messo a nudo la nostra mancanza ...

I funerali di Giulia Cecchettin in diretta tv con un "messaggio per il mondo"

AGI - Un saluto in diretta tv su Rai 1, come raramente è accaduto per la vittima di un omicidio 'comune'. Giulia Cecchettin ha riscritto la percezione dei femminicidi in Italia facendoli diventare una ...