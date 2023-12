Il declino di Zelensky

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 5 dicembre 2023) L’offensiva ucraina sembra ormai fallita. Ma ora che succederà? Molti prevedono una guerra di attrito che durerà anni.Aldo Giacominivia email Gentile lettore, che la controffensiva sia fallita, né poteva andare diversamente, è noto da mesi a chi valuta senza paraocchi. Ora perfino i giornali italiani lo scrivono ed è tutto dire. Però non credo allo scenario di una guerra congelata, come sostengono leader inetti quali Biden e Scholz. Biden ha i suoi interessi: vuole arrivare al voto per la Casa Bianca nel novembre 2024 con una parvenza di pareggio Russia-Ucraina e ha ordinato agli ucraini di arroccarsi con difese fortificate a nord e a sud. Ma la disfatta viaggia veloce. Ci sono notizie di uno scontro ferale trae i capi militari, che si rimpallano le colpe della sconfitta. E anche trae l’ex presidente Poroshenko, che lo contesta ...