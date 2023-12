Il Covid galoppa e i vaccini latitano. Ma per il Governo il virus era scomparso

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 5 dicembre 2023) Ilrialza pericolosamente la testa, con l’aggravante che poco sembra essere stato fatto dalin carica. Solo pochi giorni fa, a margine della Convention per i 25 anni della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso), il ministro della Salute Lorenzo Schillaci spiegava che “iloggi è sotto controllo, ma ribadiamo che nelle persone con delle malattie, nelle persone immunocompromesse e in quelle più anziane, anche questopuò diventare problematico”. Peccato che le sue previsioni abbiano retto poco. Ilrialza pericolosamente la testa, con l’aggravante che poco sembra essere stato fatto dalin carica Secondo gli ultimi dati, infatti, nell’ultima settimana è stato registrato un aumento dei ricoveri del 25%. A far da contraltare a ...