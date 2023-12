Il comizio politico di Fedez in Rai | chi attacca | scoppia la bufera

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023)pontifica da zia Mara in un pomeriggio ibrido su RaiUno, indecisa tra un capitolo di Domenica In e una puntata di TeleFerragnez. Alla fine di due settimane arricchite da ben due tapiri di Striscia la Notizia in seguito allo scambio di accuse rimasto in sospeso con Morgan su presunte “cricche” e tele di ragno tessute proprio dal rapper attorno all'edizione italiana di X Factor, Federico Lucia, coniugato Ferragni, la butta sul sociale e genera commozione, lasciandosi andare anche a racconti gravi relativi all'ultimo difficile anno trascorso tra il terrore di una recidiva del tumore al pancreas e la paura legata a una stabilità mentale andata perduta. «Se oggi sono ancora qua e non sono andato oltre è per la mia famiglia. Il dolore a volte è talmente forte che pensi pure a dei gesti estremi per mettervi fine...»., nel corso della ...